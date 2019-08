Twitterende Soester spiegelfan gefascineerd door weerspiegelende verkoopafbeeldingen

SOEST - Een man uit Soest speurt elk loos kwartiertje op Marktplaats naar mooie "spiegelexemplaren". Veel verkopers doen grote moeite om hun spiegel goed op de verkoopsite te krijgen. Maar dat leidt vaak tot hilarische taferelen waarop het moeilijk blijkt om jezelf weg te cijferen in dat grote stuk reflecterend glas. Mark Traa uit Soest verzamelt de advertenties en publiceert ze op zijn Twitteraccount Spiegeltekoop.Grofweg zijn er drie categorieën volgens expert Mark Traa. Foto's waarop mensen proberen zichzelf uit beeld te houden, wat vervolgens niet lukt. Foto's waar mensen gewoon pontificaal voor de spiegel gaan staan, met hun hele hebben en houwen. En foto's waarin alleen een arm met een camera of telefoon te zien is die bijna 'artistiek zijn'. Uit alles blijkt: een goede verkoopfoto van een spiegel maken, is niet gemakkelijk."Je ziet dat mensen zich in de meest rare bochten wringen om een foto van de spiegel te maken. Maar dat lukt blijkbaar niet." De favoriet van Mark is onderstaande foto van een kaptafel. "Je ziet gewoon dat ze tegen elkaar hebben gezegd: 'Nou Jan, we moeten niet met z'n tweeën in beeld komen hoor'. Vervolgens haalt Truus een handdoek. Je ziet dat ze zo'n hele scène optuigen om niet in beeld te komen, maar dan gebeurt het toch. Daar moet ik echt hardop om lachen."