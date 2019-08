In Amsterdam-Rijnkanaal gevonden Albanese politicus had eigen legertje in Nederland

NIGTEVECHT - Festim Lato, de van oplichting beschuldigde Albanees wiens lichaam onlangs werd aangetroffen in het Amsterdam-Rijnkanaal bij Nigtevecht, hield er in het Gelderse dorpje Afferden een eigen legertje op na. Zowel de gemeente, politie als het Openbaar Ministerie wist van de militaire activiteiten in het land van Maas en Waal. Maar niemand greep in. Dat schrijft de Telegraaf.Het privéleger deed weinig moeite om zijn aanwezigheid in Gelderland te verbergen. Tijdens een recente viering van de onafhankelijkheidsdag van Albanië vond er zelfs een heuse militaire parade plaats in de achtertuin van Lato's woonboerderij aan de Kerkdam in Afferden.Op foto's en video's van de Telegraaf zijn ongeveer tien personen in militair uniform te zien. Lato was de zelfbenoemde president van Chameria, een regio tussen Albanië en Griekenland die voor onafhankelijkheid strijdt.De door een misdrijf om het leven gekomen Festim Lato (43) werd afgelopen week postuum beschuldigd van oplichting door meerdere slachtoffers en voormalige zakenpartners die naar eigen zeggen voor miljoenen euros het schip in gingen.Verschillende partijen in de Tweede Kamer hebben minister Ferd Grapperhaus om opheldering gevraagd. "Ik wil van de minister weten of die dreiging bekend was en hoe er vervolgens is opgetreden", zegt VVD-Kamerlid Jeroen van Wijngaarden tegen de krant. "Verder wil ik weten waar dit privéleger is gebleven en vooral waar de wapens nu zijn."