Nancy (79) moet 10 dagen cel in voor voeren zwerfkatten in VS

De 79-jarige Nancy Segula uit de Amerikaanse staat Ohio moet tien dagen de gevangenis in omdat ze eten heeft gegeven aan zwerfkatten. In de plek waar ze woont is het voeren van katten op straat verboden."Dit is echt een te zware straf voor mij", zegt Nancy in een interview met het Amerikaanse televisiestation WKBN27.Toen een paar jaar geleden haar buurman verhuisde, liet hij de katjes achter. Nancy was bezorgd om de beestjes toen ze bij haar in de tuin verschenen. "Ik ben een kattenliefhebber, dus ik maakte me zorgen."Ze gaf de katten wat eten en drinken, maar haar nieuwe buren vonden dat maar niets. Zij schakelden de politie in en Nancy kreeg in 2017 haar eerste boete. "Daarna heb ik er nog een paar gehad, vier in totaal."Maar toen Nancy vorige week opeens voor de rechter moest verschijnen voor het opnieuw voeren van de katjes, kreeg ze een gevangenisstraf van tien dagen opgelegd."Ik kon het niet geloven toen ze het mij vertelde", vertelt haar zoon aan de nieuwszender. "De gevangenis is geen fijne plek, moet mijn moeder van 79 daar echt heen?" Op 11 augustus moet Nancy zich melden bij de gevangenis.