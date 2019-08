Man vindt zus in de vriezer

ST LOUIS - Een 37-jarige man zegt dat hij in de vriezer van z’n doodzieke moeder zijn ’zus’ heeft gevonden. Ze zou daar al bijna een halve eeuw

04-08-2019 12:07:11

Waarom is hij boos? Als zijn zus doodgeboren is, maakt het weinig uit of ze in de vriezer of in de aarde ligt. Al geef ik toe dat het ongewoon is, maar blijkbaar kon moeder geen afscheid nemen, of zo?