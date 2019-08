Op zomerkamp zonder telefoon

Zeilen, vlotten bouwen, paardrijden, 3D-printen of zwemmen: op een zomerkamp is er voor ieder wat wils. Anno 2019 gaan steeds meer kinderen in de zomervakantie op kamp. En bij die zomerkampen wordt steeds vaker gelet op het gebruik van een smartphone.



De laatste jaren neemt het aantal inschrijvingen voor de kampen toe, zegt Steunpunt Kindervakanties. Daaronder vallen stichtingen en bedrijven die de kampen organiseren. "Ouders realiseren zich steeds meer hoe leuk het voor kinderen is om dingen te beleven in de natuur en gunnen hen die ervaringen", vertelt Froukje Hajer van het Steunpunt.



En optimaal dingen beleven in de natuur gaat vaak nét iets beter zonder mobiel. "Een smartphone biedt heel veel, maar niet dat wat een zomerkamp kan bieden. Even weg zijn met leeftijdsgenoten doet wat met kinderen", zegt Hajer.



Veel kamporganisaties hebben vooraf regels opgesteld over telefoongebruik. Vooral op kampen voor jonge kinderen is een heus telefoonbeleid van toepassing. "Oudere kinderen maken daar zelf afspraken over met elkaar en kunnen zelf bedenken dat ze met allerlei activiteiten bezig zijn waarbij een smartphone overbodig is", zegt Hajer.



Michiel Pöpping is eigenaar van Summer Camps Holland en organiseert deze zomer zes weken lang zomerkampen. "We willen dat kinderen overdag met elkaar spelen en het kamp samen beleven. Het is goed voor hun sociale ontwikkeling", vertelt Pöpping. De telefoons worden dan ook overdag ingenomen. "'s Avonds krijgen de kinderen wel een uurtje de gelegenheid om even naar huis te bellen of te WhatsAppen."



Op het telefoonbeleid wordt volgens Pöpping wisselend gereageerd, zowel door ouders als kinderen. "Het is even wennen, maar het werkt. De kinderen ervaren het anders dan de ouders: zij verwachten vaak dat hun kind even naar huis belt. Maar soms vergeten de kinderen door alle activiteiten even te bellen of überhaupt hun telefoon te pakken."



Ook Hajer beaamt dat ouders het soms moeilijk vinden om hun kroost minder te spreken. "Ik kan mij voorstellen dat zij in contact willen blijven met hun kind. Daarom hebben we het met organisaties vaak over oplossingen, bijvoorbeeld een Facebookgroep waar iedere dag een bericht in wordt geplaatst met wat foto's. Het wordt goed geregeld."



Het is overigens niet zo dat de telefoons alleen tevoorschijn komen op de afgesproken tijden. Hajer: "Het is natuurlijk niet dat het helemaal slecht is, zo'n smartphone. Telefoons wordt ook wel eens gebruikt bij activiteiten, bijvoorbeeld bij speurtochten om dingen op te zoeken."



Vertrouwen krijgen in de kamporganisatie is volgens Hajer belangrijk. "Kies als ouder een organisatie die je kent, of informeer bij anderen over hun ervaringen. Het tweede jaar gaat het allemaal een stuk makkelijker!"

