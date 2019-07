Australische vrouwen geïnsemineerd met sperma dat waardeloos is

Het zal je maar overkomen: duizenden dollars uitgeven bij een vruchtbaarheidskliniek en dan ‘waardeloos’ sperma krijgen. Het leest als een slechte film, maar toch maakten meerdere Australische vrouwen het mee. Ze werden geïnsemineerd maar het sperma bleek niet genoeg actieve zaadcellen te bevatten.



De Syney Morning Herald schrijft dat de kliniek, Genea, pas na de behandeling ontdekte dat met het sperma onmogelijk een zwangerschap zou kunnen ontstaan. De kliniek gebruikte zaadcellen van een Zuid-Afrikaanse spermabank, wegens een tekort aan spermadonoren in Australië. Maar deze keer bleek de kwaliteit niet voldoende te zijn.



De gedupeerde vrouwen werden na ontdekking meteen op de hoogte gebracht. “Ik was geschokt, aldus wensmoeder Amy Jones. “Niet alleen vanwege het geld. De procedure van de vruchtbaarheidsbehandeling heeft in totaal zo’n vijf maanden geduurd. Daarna was ik zelfs twee weken in de veronderstelling dat ik zwanger was. Nu blijkt dat dat simpelweg onmogelijk was.



De kliniek heeft ondertussen het geld teruggegeven aan de vrouwen en zegt “erg teleurgesteld” te zijn door de pijnlijke situatie. Er werd ook beslist om niet langer nog sperma te gebruiken van de Zuid-Afrikaanse spermabank.

Reacties

31-07-2019 20:21:30 Ronnymij

Lid

WMRindex: 47

OTindex: 35

Wnplts: Noordwijk

T

als ze willen kan ik altijd een donatie doen

31-07-2019 20:25:09 stora

Oudgediende



WMRindex: 15.963

OTindex: 1.927

@Ronnymij , heb je je theorieboek dan weer gevonden

31-07-2019 20:25:55 Emmo

Stamgast



WMRindex: 40.083

OTindex: 20.950

@Ronnymij : Dan moet je wel een certificaat van je vrouw overleggen waarin staat dat je kinderen inderdaad van jou zijn

31-07-2019 20:32:33 Ronnymij

Lid

WMRindex: 47

OTindex: 35

Wnplts: Noordwijk

T



: als je mijn kinderen ziet dan geloof je het wel, en qua gedrag is dat nog duidelijker, ze zijn zo gek als een deur allemaal @stora : ik geloof dat ik nog wat TE vruchtbaar ben. Niet handig @Emmo : als je mijn kinderen ziet dan geloof je het wel, en qua gedrag is dat nog duidelijker, ze zijn zo gek als een deur allemaal

31-07-2019 20:34:33 stora

Oudgediende



WMRindex: 15.963

OTindex: 1.927



Maar doe je die donatie dan in een envelope? Laatste edit 31-07-2019 20:35 @Ronnymij , je bent schilder en je kinderen zien er uit als een deurMaar doe je die donatie dan in een envelope?

31-07-2019 20:35:52 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 10.397

OTindex: 13.096

S doen . Ze noemen mij toch niet voor niets de Heilige Vader. Ze kunnen altijd een beroep op mijdoen. Ze noemen mij toch niet voor niets de Heilige

31-07-2019 20:35:58 Ronnymij

Lid

WMRindex: 47

OTindex: 35

Wnplts: Noordwijk

T @stora : maar wel strak in de lak

31-07-2019 21:56:19 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 34.266

OTindex: 71.297

@Ronnymij : Ga je aanmelden daar in Australië. De dames zullen je eeuwig dankbaar zijn!

31-07-2019 22:15:55 Ronnymij

Lid

WMRindex: 47

OTindex: 35

Wnplts: Noordwijk

T



niet dat jouw advies mij tegenspreekt hoor, dromen mag @Mamsie : ik denk dat ik voorlopig genoeg van de wereld heb gezien. Het wordt tijd voor wat rust en regelmaat in mijn levenniet dat jouw advies mij tegenspreekt hoor, dromen mag

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: