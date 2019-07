Hoe is dit mogelijk? Rauwe kippenborst lijkt tot leven te komen en kruipt over tafel in restaurant

Het internet stelt zich veel vragen bij een filmpje dat momenteel viraal gaat op Facebook. Het toont hoe een stuk rauwe kippenborst plots tot leven ko

Reacties

31-07-2019 16:44:15 Mamsie

Oudgediende



Waar is de afstandsbediening?

31-07-2019 16:54:11 Emmo

Stamgast



@Mamsie : Ik heb zo'n idee dat het een geproduceerd filmpje is, op dezelfde manier als ze poppen animeren.

31-07-2019 17:09:19 zekerlezen

Senior lid

Neppe beelden (bewerkt) dus. Hoe dan ook, blij dat ik vegetariër ben (met als enige uitzondering het eten van een poes).

31-07-2019 19:03:01 Ronnymij

Lid

T @zekerlezen : dan ben je niet echt een vegetarier, meer een vagetarier ( sorry , ik kan even de umlaut niet vinden)

31-07-2019 19:20:51 stora

Oudgediende



@Mamsie , het is wel zijn hobby, maar hij is vergeten hoe het heet

31-07-2019 19:30:11 Ronnymij

Lid

T



maar ik bedoelde dat hij er wat vaag over deed, vandaar vagetarier @Mamsie : hahaha ja zoiets klinkt zelfs betermaar ik bedoelde dat hij er wat vaag over deed, vandaar vagetarier

