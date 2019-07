Op strand van Zandvoort gevonden zeer zeldzame krab blijkt Aziatisch muurversiersel

ZANDVOORT - Het geheim van de zeldzame degenkrab die afgelopen woensdag werd gevonden op het strand van Zandvoort is eindelijk onthuld. Het dier dat normaal voorkomt in de wateren van Azië bleek niet verdwaald te zijn in de Noordzee, maar slechts een opgezette versie. "Meestal om aan de muur te hangen"Het dier heeft volgens onderzoeker Jeroen Goud van Naturalis nooit in de Noordzee geleefd en is daar door iemand gedumpt. Direct na de melding van de vondst op Facebook ging hij ter plekke op onderzoek uit. In de vloedlijn vond hij naast de romp ook het kopstuk en het staartstuk van het dier.VernisIn het laboratorium van Naturalis werd het dier vervolgens geïnspecteerd: "Er zat helemaal geen haargroeisel op. Normaal zou het ook aangroeisel van zeepokken en degelijk hebben. Nergens zaten aanwijzingen van een leven in zee", vertelt Goud.Wat wél op het dier zat deed hem vervolgens de wenkbrauwen fronsen: "Er zat oude vernis op het dier. Het sloeg wit uit in de alcohol. Vroeger werden deze dieren geprepareerd. Met name in Azië werden ze te drogen gelegd, keurig schoongemaakt en van een laagje vernis voorzien. Dan kon je ze mooi aan de muur hangen. Hij heeft hier absoluut niet geleefd", aldus de onderzoeker.De gevonden degenkrab moet bij toeval op het strand van Zandvoort terechtgekomen zijn. Goud is duidelijk over de vraag of het hier geleefd heeft: "Absolute flauwekul."