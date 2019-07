Poetsvrouw ontdekt levensgevaarlijk dier achter wasmachine

Het was voor de Zuid-Afrikaanse dierenarts Cliff Bull geen gewone werkdag toen hij maandag werd opgebeld door een schoonmaakster. Die trof in een huis in Benoni, een stad niet ver van Johannesburg, een luipaard aan achter de wasmachine.



“De schoonmaakster ging de was doen toen ze de luipaard zag en de deur dicht gooide”, zei Bull dinsdag aan het Duitse persagentschap DPA.



Na de dringende oproep ging Bull ter plaatse om het jonge dier te verdoven. Dat bleek geen makkelijke taak. De luipaard verschool zich achter de wasmachine en had ook aan de slang voor de watertoevoer van het toestel geknabbeld, waardoor de wasruimte onder water stond. “Ik slaagde er uiteindelijk in om hem door het venster in zijn rechterschouder te raken met een pijltje”, aldus de dierenarts.

Reacties

30-07-2019 14:08:21 Emmo

Stamgast



WMRindex: 40.023

OTindex: 20.930

Bij mij komen hooguit wat steenmotten of andere insecten achter de wasmachine vandaan. Voor meer is geen ruimte.

30-07-2019 14:18:13 zekerlezen

Senior lid

WMRindex: 753

OTindex: 41

Vind eerlijk gezegd ook teken, vliegen, kakkerlakken, en muggen behooijk gevaarlijk en eng. Deze kom je veel vaker tegen en ze verspreiden ziektes. Luipaard is dus in vergelijking vrij onschuldig.

30-07-2019 14:34:37 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 5.674

OTindex: 17.523

@zekerlezen : ja... in Nederland wel. De kans dat je hier een luipaard achter de wasmachine tegenkomt is niet groot.

30-07-2019 14:44:05 zekerlezen

Senior lid

WMRindex: 753

OTindex: 41

@BatFish : hoef je niet ver te gaan in Europa of je komt weo veel slangen tegen gok ik. Die zijn ook best eng.

30-07-2019 14:47:37 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 5.674

OTindex: 17.523

Een kat in het nauw maakt rare sprongen @zekerlezen : Maar ook elders in Europa is de kans op een luipaard vrij beperkt. Maar goed - als het gebeurt dan zit ik toch graag op enige afstandEen kat in het nauw maakt rare sprongen

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: