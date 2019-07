Brandweerwagen gaat in vlammen op tijdens bestrijden natuurbrand

Heftige beelden uit Luxemburg. De brandweer was bezig met het blussen van een enorme natuurbrand toen de brandweerwagen ineens vlam vatte en volledig in de as werd gelegd.

30-07-2019 08:05:24

In de as gelegd...

Ik stel me daarbij vaak voor dat ergens een hoop as ligt, en dat er dan iemand aan komt lopen die daar iets in legt.