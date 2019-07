Vrouw steelt kunstgebit, draagt het naar ontmoeting met reclasseringsambtenaar

Politieambtenaren van Indiana, VS, betrapten een vrouw op het dragen van een kunstgebit “dat duidelijk niet van haar was” naar een ontmoeting met een reclasseringsambtenaar.Eerder op die bewuste dag, had iemand aangifte tegen een vrouw – die geïdentificeerd was als Joann Childers- bij het bureau gedaan van diefstal van een set kunstgebit.Een reclasseringsambtenaar die later een ontmoeting had met Childers zegt dat ze opmerkte dat de vrouw een set parelwit vals gebit droeg dat hoogstwaarschijnlijk het gestolen gebit was.De politie bracht later een bezoek thuis bij de vrouw en spotte het gebit ergens op een rek. Daarop was er ook een zak met de naam van de eigenaar van het gebit.Childers werd aangeklaagd voor diefstal.