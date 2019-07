Veendammer neemt gevonden explosief mee naar huis; buren zijn minder blij

Hij kroop door het oog van de naald. Dennis Meijer uit Veendam vond woensdagavond een granaat met zijn metaaldetector en besluit 'm mee naar huis te nemen. Bijna gaat het fout, want hij laat het explosief vlak voor zijn voordeur bijna vallen.'Domme idioot, hoe kun je zo dom zijn om een bom mee naar huis te nemen?' Dat hij de bom doodleuk meenam, wordt hem niet in dank afgenomen. Een buurman vloekt naar Meijer wanneer hij erachter komt. 'Achteraf heeft hij wel een punt', geeft de 28-jarige Veendammer toe.Ook buurtbewoner Miranda Pathuis is ervan geschrokken. Ze heeft er alleen niks van meegekregen. 'Ik heb twee kinderen in huis vanwege de vakantie. Als ik dit had geweten, had ik niet lekker geslapen', zegt ze.De Veendammer vindt in eerste instantie dat het meenemen van het explosief de beste optie is. 'Er waren andere jongeren bij en die wilden de ontsteking eruit halen. Ik vertrouwde het niet, dus daarom heb ik het explosief maar meegenomen', legt hij uit.Zo gezegd, zo gedaan. De Veendammer wikkelt het explosief in handdoeken en rijdt met zijn vader naar huis. Daar eenmaal aangekomen belt hij de politie. 'Ze waren niet blij dat ik de granaat heb meegenomen', vertelt Meijer. 'Uiteindelijk kwamen er twee agenten en toen hebben we besloten om de granaat in de tuin te begraven.'De politie bevestigt het verhaal aan RTV Noord en zegt meermaals tegen Meijer gezegd te hebben dat hij het explosief niet moest verplaatsen. Dat heeft hij wel gedaan en daarom is besloten om het explosief tijdelijk te begraven, zodat het de volgende ochtend kon worden opgehaald.De 28-jarige Veendammer zegt wel geleerd te hebben van het incident. 'De volgende keer blijf ik ervan af en bel ik gelijk de politie. Sowieso. Dit was een wijze les', aldus Meijer.Inmiddels is het explosief meegenomen door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD). Zij hebben de granaat tot ontploffing gebracht.