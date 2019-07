27-07-2019 11:54:09

Eigenlijk gewoon hilarisch, die paniek in Nederland als het eens een keertje warmer is dan normaal. Dan gaat er meteen van alles mis. asfalt smelt, beton komt omhoog, treinrails moet worden gekoeld. Ze moeten toch maar eens in de leer gaan hier in Spanje. Daar heb je dit soort calamiteiten nooit, tenminste, niet met hoge temperaturen