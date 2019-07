Defensie Zweden waarschuwt burgers

Het Zweedse leger waarschuwt auto-eigenaren dat hun voertuig ingevorderd kan worden in een oorlogssituatie, bij een natuurramp of een andere calamiteit. Duizenden Zweedse burgers en bedrijven met auto's en vrachtwagens zijn de voorbije weken aangeschreven.



Ook motoren en sneeuwscooters zijn gewilde voertuigen voor de Zweedse defensie. Scania's en Volvo's hebben de voorkeur van het leger, omdat het eigen materieel ook voornamelijk in Zweden is geproduceerd. Als het werkelijk tot een vordering zou komen, dan ontvangen de eigenaren daarvoor uiteraard compensatie. De handvol reacties die het leger ontving van aangeschreven eigenaren waren bijna allemaal positief.

Volgens mij geldt dat bijna overal dat leger (en vaak ook politie) in noodsituaties auto's kunnen vorderen.

