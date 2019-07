Brug per direct afgesloten wegens ontbreken deel fundering

HOORN - Otto's Brug in de binnenstad van Hoorn is vanwege funderingsproblemen per direct afgesloten. Er blijkt één van de vier funderingspalen te ontbreken. De brug is ruim vijf maanden afgesloten geweest vanwege renovaties, waarbij mogelijk dus één paal is vergeten om te installeren.De brug is per direct afgesloten voor voetgangers en fietsers. Zij worden omgeleid over het ABC-terrein naar de binnenstad of het Baatland.De brug is sinds het voorjaar weer in gebruik, na maandenlange renovaties. Deze week kwam aan het licht dat één van de vier palen ontbreekt in de fundering. Voor de veiligheid is de brug daarom direct afgesloten. De gemeente Hoorn onderzoekt hoe de funderingspaal op korte termijn kan worden hersteld en hoe de fout is ontstaan tijdens de restauraties.Watersporters kunnen nog wel tussen de Karperkuil en Binnenhaven doorvaren. Het is nog niet bekend wanneer de brug weer open gaat. De gemeente Hoorn gaat kijken hoe de overlast zoveel mogelijk beperkt kan worden.