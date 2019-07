Politie redt opgesloten persoon uit kofferbak van auto

De politie heeft donderdagmorgen vroeg iemand uit een kofferbak gered in het Limburgse Echt. De auto waar de persoon in lag, trok de aandacht door met gedoofde lichten te rijden.



De agenten troffen de auto volgens L1 aan op een parkeerplaats. Bij controle van de bestuurder bleek dat hij nog gezocht werd voor verschillende misdrijven. Hij werd aangehouden en het voertuig bleef achter op de parkeerplaats.



Maar na de aanhouding bleef de man erop aandringen nog 'iets' uit zijn auto te willen halen. Toen de agenten op onderzoek uitgingen, vonden ze iemand in de afgesloten kofferruimte. Wie dat precies was, kan de politie nog niet zeggen.

26-07-2019 09:50:36 venzje

Die kofferbakbewoonster mag van geluk spreken dat de arrestant erop aandrong haar eruit te halen. Anders had ze het waarschijnlijk niet overleefd.

26-07-2019 09:58:59 BatFish

IN de kofferbak lag een meisje dat al een paar dagen vermist was. Ze was weggelopen uit een instelling en kennelijk in erg fout gezelschap geraakt.

26-07-2019 10:08:26 venzje

Laatste edit 26-07-2019 10:11 @BatFish : Een meisje van 17 en een jongen van 22: het kan ook gewoon echte liefde zijn. Wat voor instelling het is weet ik natuurlijk niet, maar het wicht zal daar ook niet zitten vanwege haar mooie ogen.

26-07-2019 10:17:27 allone

in een afgesloten kofferruimte, en met deze hitte @venzje : klinkt niet als een liefdesrelatie

26-07-2019 10:52:04 BatFish

@venzje : Ja zou kunnen, maar meestal komen jongeren in een inrichting terecht omdat ze erg kwetsbaar en makkelijk te beïnvloeden zijn. Zo'n meisje met iemand die voor mishandeling en bedreiging wordt gezocht, lijkt me toch wat dubieus.

26-07-2019 11:02:01 venzje

Niettemin kan het natuurlijk ook om sinisterder redenen zijn, daar hebben jullie gelijk in. Ik wil alleen suggereren dat dingen ook best anders kunnen zijn. @allone : Misschien wel om dezelfde stiekeme reden als 's nachts door het bos rijden zonder licht. Ze was tenslotte op de vlucht en hij kan dus ook haar handlanger zijn.Niettemin kan het natuurlijk ook om sinisterder redenen zijn, daar hebben jullie gelijk in. Ik wil alleen suggereren dat dingen ook best anders kunnen zijn.

