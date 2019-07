Peuter speelt op bagageband luchthaven Atlanta en verdwijnt

Een Amerikaans jongetje van 2 is afgelopen maandag gewond geraakt bij een ritje op de bagageband van de luchthaven van Atlanta.Zijn moeder was de instapkaarten aan het uitprinten in de vertrekhal en had niet gezien dat haar zoon ondertussen op een bagageband was geklommen. Toen Edith Vega toesnelde, was zoon Lorenzo al verdwenen in de catacomben."Ik flipte helemaal", vertelt ze tegen de lokale zender WSB-TV. "Ik wilde ook naar binnen duiken, maar ik werd tegengehouden."Na een rit vol bochten en hellingen werd Lorenzo 5 minuten later van de band geplukt door medewerkers van de bagageafhandeling. Volgens Vega brak haar zoontje zijn rechterhand. "Ik ben al dankbaar dat hij nog leeft en ik hoop dat hij snel beter wordt."De beveiligingsdienst, de luchthaven en de luchtvaartmaatschappij waarmee Vega vloog, onderzoeken hoe de jongen op de lopende band kon klimmen en niet eerder werd gered.