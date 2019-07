Foto van peuter en voetbalster met één arm gaat de wereld over

Peuter Joseph Tidd uit Amerika kon niet meer stoppen met lachen toen hij voetbalster Carson Pickett ontmoette. De twee hebben namelijk veel gemeen: ze zijn fanatiek, dol op voetbal én hebben maar een arm. De bijzondere foto van hun ontmoeting die ze maakten, gaat nu de hele wereld over.Carson (25) en Joseph (1) werden allebei geboren zonder linkeronderarm. Carson is daar inmiddels aan gewend, maar Joseph kon nog wel wat zelfvertrouwen gebruiken.De peuter was namelijk vaak in de war als andere kinderen zijn arm vastpakten, zei zijn moeder Colleen tegen de Washington Post. Zijn zus zei hem dan altijd dat hij een 'geluksvin' heeft, zoals in de film Finding Nemo. Maar een ontmoeting met voetbalster Carson bleek pas echt te helpen.De ouders van Joseph kwamen Carson op het spoor toen de speelster bij Orlando Pride ging spelen, een voetbalclub vlakbij hun woonplaats. Ze besloten naar een wedstrijd te gaan kijken en na de wedstrijd kwamen ze de speelster tegen. "Het duurde even voordat Joseph dacht: 'Wow, wij hebben dezelfde armen'.", vertelt zijn moeder. "En daarna giechelde hij gewoon. Je kon zien dat het hem raakte en vanaf toen waren ze beste vrienden."