Inwoners New York betalen 11 miljoen dollar om spectaculair uitzicht te behouden

Steden over de hele wereld hebben wel eens last van ‘de bouwziekte’. Rijke flatbewoners in New York waren dat beu en wilden niet dat hun uitzicht geblokkeerd zou worden door een nieuw gebouw. Ze legden daarom 11 miljoen euro op tafel om bouwplannen tegen te houden.



Dan betaal je je blauw aan een appertement met een schitterend uitzicht in Manhattan, zijn er bouwplannen voor een nieuw gebouw dat een schaduw werpt in je woonkamer én het zicht op het Empire State Building verspert. Geen wonder dat je dan een oplossing zoekt.



De eigenaren van een appartementencomplex staken daarom de koppen bij elkaar en deden een bod bij de ontwikkelaar van de nieuwe flat. Ze moesten 11 miljoen euro dokken, maar daarmee kochten ze de zogenoemde luchtrechten van de ontwikkelaar. Die zijn nodig om appartementscomplexen te bouwen van meer dan vier verdiepingen. De nieuwe eigenaars gebruiken de luchtrechten om hun uitzicht te behouden.

Reacties

Luchtrechten. Ik had er nog nooit van gehoord, maar mijn opa kennelijk wel. Die zei namelijk: "Mijn tuin is niet groot. Maar hóóg!"

@venzje : Robert Heinlein heeft dat in één van zijn boeken gebruikt (De man die de Maan verkocht / The Man Who Sold the Moon).

Maar het idee is natuurlijk ook niet zo bijzonder dat niet meerdere mensen het kunnen hebben bedacht.



Laatste edit 26-07-2019 10:55 @Emmo : Ik betwijfel of de steile calvinist die mijn opa was ooit iets van Heinlein zal hebben gelezen. Toen het verhaal uitkwam was hij bovendien al bijna 70 (destijds was dat heel oud) en hij kon geen Engels.Maar het idee is natuurlijk ook niet zo bijzonder dat niet meerdere mensen het kunnen hebben bedacht.

