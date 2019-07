Australische onthoofdt eigen moeder en legt het hoofd bij de buren

Een vrouw uit Sydney is zondag in verdenking gesteld voor het doden van haar eigen moeder. De politie van deelstaat New South Wales spreekt van “gruwelijke feiten” en de betrokken agenten kregen bijstand aangeboden.



Volgens lokale media heeft de 25-jarige Australische haar moeder onthoofd en vervolgens het hoofd bij de buren gelegd. De politie rekende de dochter in voor het huis van de buren in Saint Clair, een voorstad van Sydney. Volgens de Daily Telegraph had ze het hoofd afgelegd op de oprit die naar die woning leidt. De politie vond het 57-jarige slachtoffer in haar woning.



Volgens televisiezender ABC is de verdachte inmiddels per videoconferentie voor de rechtbank verschenen. Ze zou er medische hulp gevraagd hebben. De politie bevestigde dat de dochter voor een onderzoek naar het ziekenhuis gebracht werd.



Een vierjarig kind was aanwezig op de plaats van de misdaad. Het kind werd met een lichte hoofdwonde voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht en ging nadien naar familie.

Reacties

25-07-2019 22:21:43 HoLaHu

Da's natuurlijk maar flauwekul, ik hoop dat haar kleinkind daar ooit nog overheen komt. Gelukkig is het kind op een leeftijd dat het nog veel kan vergeten... Moeders had er dus even haar hoofd niet bij...Da's natuurlijk maar flauwekul, ik hoop dat haar kleinkind daar ooit nog overheen komt. Gelukkig is het kind op een leeftijd dat het nog veel kan vergeten...

