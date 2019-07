Compleet Caribisch eiland te koop voor nog geen vier ton

Kun je wel een aardige hypotheek krijgen van vier ton, maar lukt het je maar niet het geschikte huis te vinden? Misschien is dit iets: in het Caribische vakantieparadijs Belize kun je voor dat bedrag nu je eigen eiland kopen.Het eiland is 550 vierkante meter groot, en er staan al enkele simpele blokhutten op, die allemaal prima bewoonbaar zijn. Stroom komt van zonnepanelen en voor noodgevallen een generator. Een aanlegsteiger is ook inbegrepen in de prijs. Kortom: je kunt er zo intrekken.Het eiland wordt te koop aangeboden door een internationale makelaar voor nog geen 400.000 euro. In een gemeente als Maarssen of Houten bijvoorbeeld heb je daar hooguit een rijtjeshuis met een tuintje voor, waar je na de handtekening bij de makelaar als eerste met je buurman kunt gaan bakkeleien over welke schutting jullie willen.Nee dan dit paradijselijke eiland. De dichtstbijzijnde buurman zit gegarandeerd minimaal een eiland verderop. Waarschijnlijk wel meer dan eiland verderop trouwens, want de buren zien er niet heel erg bewoond uitBijkomend voordeel is dat Belize onderdeel is van het Britse gemenebest, dus de officiële taal in het land is Engels.Nadelen zijn er natuurlijk ook. Volgens het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is Belize geen heel veilig land. Toeristen worden gewaarschuwd voor de zware criminaliteit die er voorkomt. Vooral in afgelegen gebieden.