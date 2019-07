Heipalen en condooms gaan niet samen

GELDERMALSEN - Het is nog niet eerder vertoond. Een windmolen neerzetten boven op een vuilnisbelt. Bij de AVRI in Geldermalsen doen ze nu een poging. Het betekent wel dat er voordat de extra lange heipalen de grond in kunnen er eerst door 20 meter vuilnis geboord moet worden.Het heeft iets weg van archeologisch onderzoek. De boor brengt volgens AVRI directeur Erik de Vries afvalhistorie naar boven. Op het terrein is in het verre verleden van alles gestort. Er ligt gif, dikke bielzen en asbest, maar de boorkop die gebruikt wordt heeft in deze grond juist een zachte maar hardnekkige tegenstander.In Leerdam heeft in het verleden een fabriek van condooms gestaan vertelt Erik de Vries. Het is dit materiaal waar de boormachine moeite mee heeft. Het materiaal geeft mee en dat is lastig. Het boren en heien op een vuilnisbelt is nog niet eerder vertoond.Meestal is er een officieel moment wanneer de eerste paal de grond in gaat. In Geldermalsen hebben ze bij dit project maar eerst een aantal palen de grond in gewerkt voor er deze week op geproost werd.Op het terrein van de AVRI komen in totaal drie windmolens, maar één komt dus midden op de vuilnishoop. Een berg die overigens de komende jaren nog verder in zal klinken. Daar moet de constructie strak dus tegen kunnen.Het is inmiddels woekeren met de ruimte voor alternatieve energie bij de AVRI. Op een groot deel van de afvalberg staan al zonnepanelen. Daarom werd ook gekozen voor een deel boven op de berg, zegt De Vries. Betuwewind gaat de windmolen exploiteren. Volgens de AVRI profiteren ook burgers mee, uiteindelijk moet dat merken zijn in de afvalstoffenheffing.Eind dit jaar zouden de molens moeten gaan draaien, maar de AVRI wil zich niet echt op een termijn vastleggen. 'We kunnen bij het boren nog probleempjes tegenkomen' aldus de Vries.