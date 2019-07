Foutje: Gemeente vergeet bewoners de Vaart Assen te informeren over race voor hun deur

Foutje bedankt. De bewoners van de Vaart in Assen kregen rijkelijk laat te horen dat hun hele straat afgezet zou worden en er een parkeerverbod geldt vanwege de DTM-race op donderdag.Iedereen wist ervan, van ondernemers tot deelnemers, behalve de mensen bij wie het voor de deur gaat gebeuren donderdagavond. De demo van de Deutsche Tourenwagen Masters aan de Vaart.Bewoners keken gek op toen zij bij het plaatsen van de hekken op het allerlaatste moment een brief ontvingen van de gemeente, die direct door het stof ging bij de aanhef. ,,Abusievelijk bent u als bewoner vorige week niet meegenomen in de verzending van deze brief. De fout ligt hierin ook bij de gemeente Assen en niet bij de organisator. Onze excuses hiervoor.''De Vaart Zuidzijde is van af de Collardslaan tot aan de Oude Hoofdvaartsweg afgesloten. Aan de Noordzijde is dit vanaf de Witterbrug tot de Weiersstraat. Ook geldt er in het gebied een parkeerverbod.Donderdag was er van af 17 uur een demo waarbij snelle auto's langs de Vaart raceten. Het publiek kon vanaf de Noordzijde toekijken. Onder meer de nummer 2 van de wereld in de W-series Beitske Visser maakte haar opwachting.