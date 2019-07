Toeristen blijven weg uit Belgische hotels

Het toerisme in Vlaanderen voelt nog steeds de gevolgen van de aanslagen in Brussel, afgelopen maart. De hotelbezetting in de Vlaamse steden ligt nog altijd veel lager dan vorig jaar, blijkt uit de Hotelbarometer van Toerisme Vlaanderen.



Direct na de aanslagen in maart kreeg de Brusselse horeca en hotelbranche al een flinke klap en dat is nog niet hersteld.



"Brussel en steden, zoals Brugge, Leuven en Gent, zijn het hardst getroffen", zegt Horeca Vlaanderen. De hotelbezetting daalde daar met gemiddeld 14 procent. "We zien dat de Europese toeristen uit Nederland, Frankrijk en Duitsland weer komen, maar de internationale toeristen het laten afweten. Veel Amerikaanse en Aziatische toeristen kiezen voor een andere bestemming.



Brussel en Brugge hebben het zwaarst te lijden, zegt Horeca Vlaanderen, omdat zij sterk afhankelijk zijn van het internationale toerisme. Brugge is hard getroffen met een daling van de bezettingsgraad van de hotels met ruim 23 procent ten opzichte van 2015. Volgens Thierry Lemahieu, hoteleigenaar en voorzitter van Hotels Brugge, zijn hotels ingesteld op groepstoerisme, maar dat neemt de laatste maanden enorm af.



"Mensen die van buiten Europa komen met een touringcar zeggen massaal alle groepsreizen af. De aanslagen in Parijs zorgden al voor een slecht gevoel bij de toeristen, zeker toen bleek dat de aanslagplegers uit België kwamen. Maar de aanslagen in Brussel waren de genadeklap. Toen begonnen organisaties met het annuleren van reizen. Daardoor is er een enorme kloof ontstaan die niet zomaar is op te vullen.", zegt Lemahieu.



Volgens Lemahieu moeten mensen ervan overtuigd worden dat het veilig is. "Een stad als Brugge is historisch en cultureel gezien van grote waarde. We zetten marketinginstrumenten in om mensen dit te laten zien."



Er loopt al een grote imagocampagne "Share Our Smile" om het toerisme in Vlaanderen weer op gang te brengen. Volgens Horeca Vlaanderen gaat het nog even duren voor de markt weer herstelt.

dus in het naseizoen kun je weer naar Brugge zonder onder de voet te worden gelopen....

