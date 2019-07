Trouwring duikt na 46 jaar op in achtertuin

De 26-jarige Jessica uit Noord-Brabant kwam gisteren tijdens het tuinieren in haar achtertuin wel iets heel bijzonders tegen: een trouwring, die de eigenaar al 46 jaar kwijt was.Toen Jessica gisteren in de tuin bezig was, zag ze daar plotseling een trouwring liggen. Binnenin de gouden ring stond de tekst 'Marian 25-9-1968'. Dat schrijft Omroep Brabant.Jessica plaatste een bericht met haar vondst op Facebook en kreeg reactie van de buurvrouw. Die herkende de naam in de ring en herinnerde zich de eerste eigenaren van het huis: Joop en Marian, die inmiddels naar Spanje waren verhuisd.Ze zochten contact met het stel in Spanje en het bleek inderdaad om Joops trouwring te gaan. Die was hij in 1972 tijdens een verbouwing van de tuin kwijtgeraakt. Vorig jaar is de tuin van Jessica ook helemaal verbouwd, maar toen is de ring niet tevoorschijn gekomen.Jessica gaat deze zomer naar Spanje en levert haar vondst dan af bij Joop, die blij zegt te zijn dat zijn trouwring na al die jaren terecht is.