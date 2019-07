E-mails tikken met je gedachten

Door middel van draadjes in je hersenen zou je e-mails moeten kunnen tikken met je gedachten of een taal downloaden die je nog niet kent. De Amerikaanse start-up Neuralink wil dat realiteit maken. De geldschieter: Elon Musk.



Technisch gezien is het mogelijk, zegt Arjan van Hessen, onderzoeker taal- en spraaktechnologie aan de Universiteit Twente. Het omzetten van hersenactiviteiten in handelingen is al mogelijk. Wat nieuw is in het Neuralink-onderzoek is dat ze nu de menselijke spraak willen gaan opvangen. Als het lukt, zou een computer bijvoorbeeld een woord kunnen uitspreken dat door iemand die niet kan praten wordt gedacht.



Het met deze methode leren van een taal die je nog niet kent, lijkt Van Hessen voorlopig nog een stap te ver.

Reacties

19-07-2019 18:33:56 stora

Oudgediende



Vaak denken mensen iets anders dan dat ze zeggen. Bv dan kijken ze vriendelijk en zeggen ze hallo en tegelijk denken ze turut.

19-07-2019 18:58:10 Emmo

Stamgast



Alhoewel ik denk dat het voor de huidige Amerikaanse president weinig verschil zal maken. @stora : Dat kan dan nog interessant wordenAlhoewel ik denk dat het voor de huidige Amerikaanse president weinig verschil zal maken.

