Hardleerse snuiver tegen politie: Jullie moeten altijd mij hebben

Een man uit Breda is dinsdagavond opgepakt omdat hij drugs bij zich had. Dat was de tweede keer binnen een paar dagen. En hij was het duidelijk niet eens met zijn arrestatie.



Bij de tweede arrestatie stapte de man uit zijn auto en riep hij dat de politie 'hem altijd moest hebben en dat hij de week ervoor ook al was aangehouden'.



Ook zei de 28-jarige man, die volgens de politie een opgefokte indruk maakte, dat hij een zakje hennep in de auto had liggen, maar dat hij niet wilde dat agenten dat zouden pakken. De politiemensen keken toch en vonden onder de vloermat wat cocaïne.



De bestuurder probeerde er nog vandoor te gaan maar is ingehaald en uiteindelijk overmeesterd met pepperspray. Bij de man werd een speekseltest afgenomen. Daaruit bleek dat hij THC en cocaïne had gebruikt. De auto heeft de man moeten inleveren.

Reacties

19-07-2019 07:27:48 venzje

Goh, hoe zou dat toch komen, dat ze hem altijd in het vizier hebben?

19-07-2019 08:17:53 zekerlezen

Twee arrestaties binnen een week noem ik nog geen hardleers. Overduidelijk heeft deze man een verslavingsproblematiek, dat los je niet met arrestatie en gevangenis op helaas, je zal hem zorg en behandeling moeten aanbieden.

19-07-2019 09:59:22 Emmo

Het probleem is denkelijk niet het gebruik van die verdovende middelen maar wat de man doet als hij onder invloed is. Om hem die behandeling te kunnen aanbieden dien je hem eerst te pakken te krijgen.

En, wat mij betreft, mag dat aanbieden gebeuren met een flink stuk hout. Sommigen mensen zijn nogal hardleers, en als de wortel niet helpt dan zal de stok er aan te pas moeten komen. @zekerlezen : Het is niet toegestaan om onder invloed van verdovende middelen een voertuig te besturen. Mogelijk is de arrestatie daarvoor.Het probleem is denkelijk niet het gebruik van die verdovende middelen maar wat de man doet als hij onder invloed is. Om hem die behandeling te kunnen aanbieden dien je hem eerst te pakken te krijgen.En, wat mij betreft, mag dat aanbieden gebeuren met een flink stuk hout. Sommigen mensen zijn nogal hardleers, en als de wortel niet helpt dan zal de stok er aan te pas moeten komen.

19-07-2019 11:07:56 BatFish

@venzje :

Geen idee, je zou bijna medelijden met hem krijgen

19-07-2019 11:28:52 botte bijl

@zekerlezen :

zijn in Nederland zulke behandelingen niet grotendeels wegbezuinigd

