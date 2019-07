Komt een Amerikaan bij de dokter, met een teek in zijn oog

Teken zijn vervelend, en vaak merk je niet eens dat je ze bij je draagt. Ook de Amerikaan Chris Prater had niet direct door dat hij zo'n bloedzuigertje op zijn lichaam had. Terwijl het beestje toch op een wel heel opmerkelijke plek zat.



Chris Prater kreeg na het snoeien van wat bomen opeens last van zijn oog. Hij maakte zich niet al te druk, hij ging ervan uit dat hij bij het snoeien wat zaagsel in zijn oog had gekregen.



Maar toen hij er na meermalen spoelen van zijn oog last van bleef houden, zocht hij toch maar eens een oogarts op. Die had een vervelende mededeling voor hem: er had zich een teek vastgezet op zijn hoornvlies.



De oogarts wist het beestje met een pincet te verwijderen. Volgens Prater maakte de parasiet een 'plopgeluidje' toen hij uit het oog werd getrokken. De arts stuurde hem vervolgens met antibiotica en een recept voor oogdruppels naar huis.



Prater gebruikt altijd anti-insectenspray als hij aan het werk gaat. Maar dat had ditmaal weinig effect: "Je kunt dat spul moeilijk in je ogen spuiten", zei hij tegen de nieuwszender WYMT.

