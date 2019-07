Ex-veganist voedt haar zoontje alleen nog maar vlees

Een Duitse vrouw heeft een opmerkelijke ommekeer gemaakt in haar levensstijl. Ze was haar hele leven lang overtuigd veganist, tot ze verschillende gezondheidsproblemen kreeg. Tegenwoordig eet ze enkel nog vleesgerelateerde producten, samen met haar familie én huisdieren.Gloria Zasso, haar man Thomas en hun twee jaar oud zoontje Isaac hebben nu een volledig vleesetend dieet aangenomen. Zo eten ze bijvoorbeeld rauwe biefstuk of slachtafval als ontbijt. Ook de kippen krijgen voornamelijk vlees voorgeschoteld. “Sinds we ze regelmatig vlees geven leggen ze veel meer eieren, dus blijven we dat ook doen”, zegt ze in een Instagrampost. Het paar geeft de kleine Isaac af en toe groenten en fruit, maar dat is geen gewoonte.Ondanks dit alles was Gloria een groot deel van haar leven veganistisch. Ze at dus geen dierlijke producten. Op haar twaalfde begon de 30-jarige al met een vegetarische levensstijl, alvorens over te schakelen op een veganistisch dieet.Maar nadat Isaac was geboren, kreeg Gloria artritis en verschrikkelijke pijn in haar handen en voeten. Daardoor begon ze na te denken over haar vegan levensstijl. Na een tijdje introduceerde ze terug dierlijke producten in haar dieet en in 2018 begon ze terug vlees te eten. Met veel succes: “Dieren consumeren klonk niet bijzonder prettig, maar ik at het toch niet voor mijn plezier. Dus kon ik het net zo goed proberen.” vertelt Gloria aan LADBible. “De eerste keer moest ik het echt forceren en mijn neus toeknijpen terwijl ik at. Ik begon me al snel beter te voelen.”Gloria is nog steeds tegen de mishandeling van dieren, maar is het oneens met de stelling dat we geen dieren horen te eten. “Ik zorg er ook voor dat alles wat we consumeren goed is behandeld en op humane wijze is gedood. Bovendien probeer ik ‘van neus tot staart’ te eten, zodat er zo weinig mogelijk verspilling is”, zegt de moeder.De Duitse houdt nog steeds niet van de smaak van vlees, maar ziet het meer als een medicijn. “Ik hoop dat ik er ooit van kan genieten. Gelukkig kan ik sinds de ommekeer terug van m’n leven genieten.” Isaac en Thomas eten ongeveer hetzelfde als Gloria en volgens haar kunnen ze het zeker pruimen. “Sommige mensen vinden het onverantwoord, zeker voor Isaac. Maar ik let wel op wat hij eet en hij is actief en gezond. Soms moet je luisteren naar wat je lichaam je vertelt”, besluit ze.