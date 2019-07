Veertienjarige rijdt met gestolen auto 156 km/u in Frankrijk

Een veertienjarige jongen is in de Franse gemeente Pellerin betrapt terwijl hij in een gestolen auto 156 kilometer per uur reed. Dat meldt de gendarme

Reacties

17-07-2019 15:13:43 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 34.171

OTindex: 71.089

We zijn hem niet tegengekomen. Gelukkig!

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: