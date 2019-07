Man levend opgegeten door dodelijke parasiet 48 uren na familie strandbezoek

Een man werd letterlijk levend opgegeten door een dodelijke parasiet 48 uur nadat zijn gezin een bezoek bracht aan het strand – in dezelfde omgeving waar een meisje vocht voor haar leven na een infectie.Dave Bennett uit Memphis, Tennessee (VS) had zijn dochter Cheryl bezocht in Florida, toen ze besloten om naar het strand te gaan voor diverse watersporten.Maar 12 uren nadat ze in het water waren, werd Dave, die kankerpatiënt is, wakker met een hoge koorts, hij bibberde en had ook krampachtige pijnen.Zijn gezondheid ging plotseling heel snel achteruit en hij werd met spoed vervoerd naar het ziekenhuis waar men een zwart opgezette vlek op zijn rug ontdekte.Binnen enkele uren werd hij doodverklaard. Volgens het labonderzoek kwam hij in het water in contact met een vleesetende bacterie die asciitis necroticans veroorzaakt, een infectie door bacteriën, gelokaliseerd in het onderhuids vetweefsel.De infectie verspreidt zich in de loop van uren tot dagen over het huidoppervlak en gaat gepaard met ernstige vernietiging van huid-, spier -en vetweefsel.Bij infecties aan de oppervlakte verandert de kleur van het geïnfecteerde gebied van rood naar paars (vaak met vochtblazen) en vervolgens naar bruin/zwart (necrose).Als er eenmaal sprake is van necrose dan zal een patiënt zich zeer ziek voelen en meestal hoge koorts hebben. Als de aandoening niet snel behandeld wordt, dan zal de infectie zich snel uitbreiden met de dood tot gevolg.