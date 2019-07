Verontwaardiging over zoenende trofeejagers die poseren bij doodgeschoten leeuw

Een echtpaar uit de Canadese stad Edmonton is internationaal onder vuur komen te liggen, nadat het innig zoenend en stralend van geluk op de foto ging met een volwassen leeuw die ze net van het leven hadden beroofd. De jachtpartij waaraan het koppel deelnam, vond recent plaats in de Kalahari woestijn in het zuiden van Afrika.Het controversiële trofeekiekje werd niet door het koppel zelf gedeeld, maar door de firma Legelela Safaris dat een jacht op wilde dieren had georganiseerd. De touroperator doet dat, met toestemming van deelnemers, wel vaker. Op de Facebookpagina van het bedrijf werd het stel zo ongeveer de hemel in geprezen voor het feit dat hun kogels doel raakten. ‘Goed gedaan en hard gewerkt in de hitte van de woestijn, een monsterleeuw’, jubelde de organisatie.Vervolgens kregen de Canadezen, die in het dagelijks leven handelen in opgezette dieren, de wind op orkaankracht van voren op sociale media. Eduardo Gonçalves, initiatiefnemer van de internationale campagne om het trofeejagen te verbieden, verklaarde aan de Britse tabloid The Mirror dat hij vermoedt dat de leeuw speciaal voor de jacht is gekweekt. ,,Het lijkt erop dat deze leeuw een tam dier was waarop in een afgesloten domein werd gejaagd. Hij werd waarschijnlijk gefokt met als enige doel onderwerp te zijn van een protserige selfie,” zei hij.Het echtpaar moet zich volgens Gonçalves diep, heel diep schamen. ,,Bescheidenheid past beter dan deze opschepperij.” Op Twitter zijn de negatieve reacties niet van de lucht. ‘Hoe weerzinwekkend’, schrijft iemand. Weer een ander typeert het Canadese stel als ‘boosaardig en barbaars’. Het echtpaar heeft nog niet op alle commotie gereageerd. Onbekend is hoe oud de geschoten leeuw precies was en of het wilde dier daadwerkelijk in gevangenschap leefde toen het de laatste adem uitblies.