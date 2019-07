Onrust in VS over bloeddorstige tekensoort: vier koeien en stier volledig leeggezogen

Een bijzonder bloeddorstige tekensoort heeft in de VS al voor de vijfde keer een koe gedood door al zijn bloed uit zijn lichaam te zuigen. Het ministe

Reacties

20-07-2019 18:03:27 Sjaak

Moderator



WMRindex: 18.831

OTindex: 34.630

Hoe groot zou dat beest wezen? Hoe groot zou dat beest wezen?

20-07-2019 18:43:44 DrZiggy

Erelid



WMRindex: 3.462

OTindex: 189

S @Sjaak : Er staat 3mm en 12mm als hij volgezogen is. Maar het zijn er duizenden tegelijk die op de koe zaten.

20-07-2019 18:45:22 Sjaak

Moderator



WMRindex: 18.831

OTindex: 34.630

@DrZiggy : Ik zag al een teek voor me zo groot als 4 koeien en een stier.

20-07-2019 18:56:19 DrZiggy

Erelid



WMRindex: 3.462

OTindex: 189

S @Sjaak : Ik vermoed dat er dan iets meer ophef zou zijn in alle kranten

20-07-2019 19:19:39 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 72.941

OTindex: 31.659

nergens in het artikel staat wat men er tegen kan doen

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: