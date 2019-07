Als seksslaaf verklede idioot jaagt Britse vrouwen grommend de stuipen op het lijf

,,Elke keer als ik mijn ogen sluit, zie ik dat gezicht’’, zegt een Britse jonge vrouw geschrokken, nadat zij in het landelijke plaatsje Claverham is belaagd door een gemaskerde grappenmaker. De als seksslaaf uitgedoste man bespringt zijn slachtoffers ‘s avonds laat en jaagt hen met gegrom de stuipen op het lijf.De twintiger liep donderdagavond door een laantje toen een angstaanjagende figuur, gehuld in een compleet rubberen pak, uit het donker opdook en haar aanviel. De aanvaller, zo meldt BBC News, gromde daarbij vervaarlijk en ademde zwaar. De angstige vrouw duwde de ‘gimp’ – vrij vertaald: een achterlijke of idioot – van haar af en zette het op een schreeuwen. Daarop koos haar belager het hazenpad.De vrouw, die zich tijdens de wandeling bijlichtte met haar mobiele telefoon, vertelt aan de site wat haar overkwam. ,,Ik liep voorbij, keek op en zag iemand in een rubberen pak op me afkomen. Hij kwam dichterbij en greep naar zijn kruis, gromde en haalde zwaar adem. Ik probeerde achteruit te stappen, maar hij stond plots voor me en duwde zijn been naar voren. ‘Mijn god, ik word aangevallen’, speelde er door mijn hoofd.’’Ondanks haar angst wist de vrouw een foto van de man te maken. Nu waarschuwt ze anderen. ,,Het is niet zomaar iemand die tevoorschijn springt en boe roept’’, vertelt ze zwaar aangeslagen. ,,Ik zie zijn gezicht elke keer als ik mijn ogen dichtdoe.’’ De vrouw hoopt dat de malloot gepakt kan worden voordat anderen ook slachtoffer worden. ,,Ik zou het mezelf niet vergeven als dit iemand anders overkomt.’’De politie van de regio Somerset, in het zuidwesten van Groot-Brittannië, is een zoektocht gestart naar de man in sm-outfit. Tot de gemaskerde figuur wordt gepakt, zegt zijn slachtoffer de straat niet meer op te durven. ,,Ik ben panisch dat er iemand staat te loeren en ik ga liever niet naar buiten.’’ De politie bevestigt dat er meerdere aangiftes zijn gedaan en dat het aantal patrouilles is opgeschroefd om de veiligheid op straat te garanderen.Bij de aanvallen, die veel lijken op die van de horrorclowns die een aantal jaren terug ook in Nederland opdoken, raakte tot nu toe niemand gewond. Toch pakt de politie de zaak groot aan. ,,Hoewel het motief achter de incidenten niet duidelijk is, gaat het duidelijk om een persoon die anderen angst wil aanjagen’’, aldus een woordvoerder. De zoektocht naar de onverlaat, met speurhonden en een helikopter, leverde nog niets op.