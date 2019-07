Politie zet gestolen auto aan de kant en doet bizarre ontdekking

Tijdens een controle hebben twee Amerikaanse agenten een wagen aan de kant gezet omdat de verzekering niet in orde bleek. Wat ze vonden toen ze de auto beter bekeken hadden ze wellicht nooit kunnen verzinnen.





Stephen Jennings en Rachael Rivera waren vrolijk onderweg in de Amerikaanse staat Oklahoma toen ze aan de kant gezet werden door de politie. Die merkte namelijk dat de verzekering van de wagen vervallen was. Jennings biechtte dan ook maar meteen op dat er een vuurwapen in de auto lag.





Rivera, die al eerder gearresteerd werd voor het illegaal bezit van een vuurwapen, werd bijgevolg in de boeien geslagen. Maar er zat meer dan één aap in de mouw. De politieagenten ontdekten dat de auto gestolen was en besloten de auto grondig te doorzoeken.



Jennings nam het spelletje “ik ga op vakantie en neem mee” blijkbaar behoorlijk serieus, want ze troffen een geopende fles goedkope whisky aan en op de achterbank lag een ratelslang in een terrarium te sissen. “Hij heeft nu dus al een ratelslang, een gestolen voertuig, een vuurwapen en iemand die gearresteerd werd”, vertelt politieagent Anthony Gibbs aan de lokale nieuwszender KFOR.



Radioactief uranium

Maar het was het blik radioactief uranium in poedervorm dat de kroon spant van meest bizarre vondst. Een gespecialiseerd bedrijf kwam zelfs ter plaatse om het schadelijke goedje te verwijderen. Gelukkig had Jennings zijn excuses goed ingestudeerd. De man beweerde dat hij recent een geigerteller (een instrument om radioactiviteit te meten) had gekocht. Daarbij had hij naar eigen zeggen een gratis blikje radioactief uranium had gekregen. De Amerikaan voegde er nog aan toe dat hij een “superslang” probeerde te creëren.



Jennings wordt aangeklaagd wegens het bezit van een gestolen voertuig, het besturen van een voertuig met een ingetrokken rijbewijs, het rijden zonder verzekering en het vervoeren van een geopende fles alcohol. Gek genoeg zijn de radioactieve stof en de slang geen probleem. Hij had een toegelaten hoeveelheid uranium bij zich en de Amerikaan heeft een jachtvergunning, dus mag hij tijdens bepaalde seizoenen jagen op ratelslangen. Het reptiel werd wel geëuthanaseerd.

