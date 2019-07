Australische tieners maken joyride van 900 kilometer na afscheidsbriefje

Vier Australische kinderen hebben in het oosten van het land een joyride van ruim 900 kilometer gemaakt. Twee jongens van 13 jaar, een van 14 en een 10-jarig meisje stapten dit weekend in de auto van een van de ouders. Met hun vishengels en wat geld gingen ze op pad.



Bij vertrek uit hun woonplaats Gracemere in de staat Queensland liet een van de kinderen een afscheidsbriefje achter. Daarna stapten ze in een terreinwagen. Na ongeveer 140 kilometer moesten ze tanken en gooiden ze de auto vol zonder te betalen. "Ze kwamen normaal aanrijden", vertelt de pomphouder tegen Australische media. De jongen die tankte was volgens hem "heel klein". "Hij kwam amper boven het raam uit."



Autoriteiten denken dat de kinderen zaterdagavond of zondagochtend vroeg vertrokken zijn. Uiteindelijk werden ze in Grafton, in New South Wales, door de politie benaderd. Ze sloten zichzelf op in de auto en weigerden de deur open te doen. Uiteindelijk gebruikte een agent een wapenstok om ze eruit te krijgen.



De kinderen waren geen familie van elkaar, liet de politie weten. Ze kunnen pas ondervraagd worden als hun ouders ook op het politiebureau aangekomen zijn. Dan horen ze ook wat de aanklacht tegen de vier is.

