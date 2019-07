Jagende horrorteek zo goed als zeker opgedoken in Nederland

Het lijkt er op dat de reuzenteek naar Nederland is gekomen. Een vrouw uit Drenthe heeft het snelle bloedzuigende beest zo goed als zeker aangetroffen in het Drentse dorp Odoorn. Reuzenteken gaan actief op zoek naar mensen en dieren en kunnen slachtoffers al rennend wel honderd meter volgen.Er waren al eerder zorgen dat het beest de oversteek zou wagen vanuit Duitsland. Caroline Clement uit Borger laat RTV Drenthe weten dat ze dagelijks teken uit haar paarden haalt, ,,maar ik zag meteen dat deze anders was. Hij heeft heel lange poten en hij was vooral heel snel''.De reuzenteek verschilt met de teken die wij gewend zijn door het gegeven dat het beest actief op zoek gaat naar dieren of mensen. De teek kan rennen en kan slachtoffers tot negen meter afstand zien met zijn ogen.RTV Drenthe heeft de foto’s van de teek voorgelegd aan bioloog Arnold van Vliet van Wageningen University & Research. Hij houdt zich al jarenlang bezig met teken. Volgens hem lijkt het er sterk op dat het inderdaad gaat om de reuzenteek.Verder onderzoek moet uiteindelijk uitwijzen of de aangetroffen teek inderdaad voor de volle honderd procent een reuzenteek is. Filmpje De reuzenteek heeft eigenlijk ‘Hyalomma’ en heeft een voorkeur voor grote dieren. Ze verstoppen zich op de grond en rennen actief naar een gastheer wanneer ze bepaalde signalen waarnemen, waaronder trillingen en lichaamstemperatuur. De beesten kunnen een slachtoffer tien minuten of langer volgen en daarbij maximaal honderd meter afleggen.