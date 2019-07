18-07-2019 14:29:08

Quote:

Dit heeft meerdere gevolgen: de gemeenten missen miljoenen, maar ook kunnen veel studenten dus niet stemmen bij verkiezingen.

Die studenten kunnen uiteraard wel stemmen, maar dan in hun oorspronkelijke woonplaats, waar ze wél ingeschreven staan.Punt is natuurlijk in hoeverre die studenten en scholieren zich burger voelen van de stad waar ze op school gaan. Ik vermoed dat dit er maar weinig zijn. Ik heb zelf mijn vakopleiding in Delfzijl gedaan, maar ik heb mezelf nooit als Zielster of Damster beschouwd.Maar voor die gemeenten is het natuurlijk zuur dat ze de centen missen. Anderzijds is het leuk voor de gemeenten die de inkomsten wél hebben.Zou het niet eerlijker zijn om dat soort subsidies te laten afhangen van het aantal mensen die er naar school gaan in plaats van hoeveel er ingeschreven als inwoner zijn?