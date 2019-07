Sleutels uit politiemotor gestolen

Een motoragent stond in de nacht van zaterdag op zondag vreemd te kijken toen op Strand Nulde de sleutels uit zijn dienstmotor waren gestolen.



De agent was met een burger in gesprek bij het evenement Beachpull. Omdat moment heeft iemand de sleutels uit de motorfiets gehaald en is hiermee weggegaan.



Volgens de politie een zeer domme actie van de persoon omdat de motoragent op dat moment niet naar een spoedmelding kon, waar hij geografisch het dichtste bij was. Hierdoor moest een eenheid die verder weg was de melding afhandelen.



De politie verzoekt degene die de sleutels gestolen heeft deze op bureau Harderwijk af te geven, zodat de motor weer ingezet kan worden voor noodmeldingen.

Reacties

18-07-2019 12:10:28 BatFish

Hoeveel seconden kost het om de sleutels uit het contactslot te halen? Het vergt niet heel veel hersencellen om te realiseren dat bij een festival (waar wel eens wat gedronken wordt) een onbewaakte politiemotor met de sleutels er in, een onweerstaanbare uitdaging is voor flink wat volk.

18-07-2019 12:13:42 venzje

Volgens de politie een zeer domme actie van de persoon Maar ook een zeer domme actie van meneer agent. Als de politie mijn auto aantreft met de sleutels erin, staan ze vooraan om me daarvoor een prent te geven. Maar ook een zeer domme actie van meneer agent. Als de politie mijn auto aantreft met de sleutels erin, staan ze vooraan om me daarvoor een prent te geven.

18-07-2019 12:21:06 stora

Heel raar dat in het artikel niets staat

dat de motoragent een beetje dom was.

