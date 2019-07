Treintrekken kunstje van sterke mannen én vrouwen. Harnas aan en trekken maar!

Ze hijsen zich in een harnas en trekken een locomotief vooruit. Wie gaat het snelst over de streep? De vijfde editie van het NK Treintrekken was zondagmiddag.Treintrekken bij Museumspoorlijn STAR is een kunstje van gespierde mannen én vrouwen. Dit jaar meten 17 mannen en 8 vrouwen hun krachten op de wedstrijd van de Organisatie Sterkemannen Oldambt.De mannen, sommigen wegen 160 kilo, strijden in twee klassen: onder en boven 105 kilo.De mannen bijten het spits af en trekken in een harnas een locomotief van 21 ton.Aangemoedigd door toeschouwers trekken ze zichzelf naar voren aan een touw en brengen ze de trein in beweging. Sommigen trekken het gevaarte in minder dan een halve minuut over het traject van 25 meter.Daarna volgt nog een ronde hand-over-hand naar zich toe trekken. In de derde krachtmeting trekken ze de loc weer in het harnas, deze keer met een wagon van tien ton er achter.Het wereldje van de sport strongman en strongwoman is klein. De deelnemers kennen elkaar, want ze treffen elkaar vaak op dezelfde wedstrijden. ,,Ze gaan heel gezellig met elkaar om. Dat maakt zo’n wedstrijd ook zo leuk om naar te kijken’’, zegt Onno Straat van de organisatie.Bij de mannen is Joost Heutinck, de winnaar van vorig jaar, de grote kanshebber. Vorige week nog werd hij tweede op het NK Sterkemannen. Bij de vrouwen gaat de strijd waarschijnlijk tussen Anja Zijlstra en Liza van Balen.