Vrouw toch op tijd voor operatie dankzij behulpzame treinconducteur

Dankzij een begripvolle treinconducteur kon een vrouw afgelopen week toch op tijd komen voor haar operatie in het ziekenhuis van Hoogeveen.

De vrouw was in Assen ingestapt en moest naar Hoogeveen. Maar ze was in een intercity-trein gestapt en die stopt niet in Hoogeveen.



Thibaut de Groen zit in dezelfde trein en volgens hem breekt er 'totale paniek' uit, als de vrouw erachter komt dat de trein niet zal stoppen. Ze zou dan eerst naar Zwolle door moeten reizen en vervolgens een trein terug moeten nemen die wel stopt in Hoogeveen.



"Met deze omreis mist ze haar operatie. Dit vraagt om een buitengewone maatregel. De conducteur pakt zijn portofoon en vraagt of er gestopt kan worden in Hoogeveen. Dat kan en even later stopt de trein om mevrouw af te zetten", schrijft Thibaut de Groen op netwerkplatform LinkedIn. En zo kan de vrouw toch nog op tijd in het ziekenhuis zijn.



De Groen deelt het verhaal op LinkedIn, omdat hij het inspirerend vindt en hij noemt het zelfs een 'klein geluksmomentje'.



"Buiten de gebaande paden stappen en je menselijke kant tonen om een klant met problemen te helpen! Dank NS voor dit moment van inspiratie vandaag!", schrijft hij.



Op het bericht van De Groen komen veel reacties binnen. "Complimenten aan de bemanning van deze trein. Top!", schrijft iemand. En een ander zegt: "Kunnen we erachter komen wie de conducteur was? Die verdient wel een presentje."



Door het voorval stopte er deze week toch weer een keer een intercity in Hoogeveen. Sinds 2011 stoppen deze treinen niet meer standaard op het station. Dat zou te veel tijd kosten. In Drenthe stopt de intercity-trein alleen in Assen.



Reacties

17-07-2019 11:12:35 allone

Oudgediende



WMRindex: 38.506

OTindex: 70.695



Hopelijk gaat nu niet iedereen daar misbruik van maken, en denken dat de treinen overal gaan stoppen, als je maar een goed excuus vindt Mooi tochHopelijk gaat nu niet iedereen daar misbruik van maken, en denken dat de treinen overal gaan stoppen, als je maar een goed excuus vindt

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: