Bisschop wil stad besprenkelen met heilig water om duivel te verdrijven

De duivel dwaalt rond in de Colombiaanse stad Buenaventura. Althans de figuurlijke variant, zo beweert bisschop Ruben Dario Jaramillo Montoya. Hij meent de torenhoge criminaliteit met heilige middelen aan te kunnen pakken.



De helikopter die Montayo voor zijn plan nodig heeft is niet heilig, maar de rest van zijn plan is om de stad te besprinkelen met heilig water. Op die manier moet de helikopter de stad zuiveren. Terwijl zullen andere bisschoppen gebeden prevelen.



Buenaventura lijdt onder talloze bendes die de stad terroriseren. Onlangs werd het lichaam van een tienjarig meisje gevonden, nadat ze was mishandeld en vermoord. Het was voor Montoya de druppel die de emmer deed overlopen. “We moeten de duivel verdrijven om rust en vrede in onze stad te doen wederkeren”, zo sprak hij op de radio.



Overigens staat de bisschop er niet alleen voor. Het leger heeft al toegezegd hem een helikopter en piloot te willen lenen voor zijn missie. Montaya is verheugd met steun. “We willen alle duivels verdrijven die onze haven vernietigen. Zo kan God ons zegenen en komaf maken met alle verdorvenheid.”

Reacties

16-07-2019 20:27:31 allone

