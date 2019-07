Onschuldige oma draagt warmte sokken, alleen realiseerde ze niet wat ze precies waren

Een man uit Japan ontdekte eerder deze week dat zijn grootmoeder was gestuit op zijn fleshlights – een mannelijke masturbator- waarvan ze dacht dat die een paar warmte sokken waren.



Nadat de vrouw de ‘sokken’ had aangedaan, had ze meteen door dat die hoogstwaarschijnlijk toch iets anders waren.



Gelukkig voor haar ( maar ongelukkig voor hem) liep de jongeman toevallig de kamer binnen en zag snel wat er was gebeurd. Braaf legde hij uit waarvoor de ‘sokken’ precies waren en hielp haar die vervolgens weg te halen van haar voeten.



De jongeman kon het grappige van de situatie inzien en oma vond het absoluut niet erg.



Echter zegt hij dat hij de ‘sokken’ niet meer kan gebruiken, beseffende dat die aan de voeten van zijn grootmoeder waren.

Reacties

15-07-2019 22:30:16 stora

Oudgediende



WMRindex: 15.812

OTindex: 1.880

Misschien kreeg oma het toch wel warm met die sokken aan, maar die jongen kreeg het spaans benauwd

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: