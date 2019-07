Kinderen spijbelen om ijsje te kopen, hulpdiensten starten grote zoekactie in Maarssen

MAARSSEN - In Maarssen is vanochtend met man en macht gezocht naar twee jonge kinderen die vermist waren. Uiteindelijk bleek het een storm in een glas water: het jongetje en meisje van 4 en 6 jaar oud waren weggelopen van school om een ijsje te kopen.Naar eigen zeggen hadden ze even genoeg van hun school WereldKidz Bolenstein aan de Gaslaan. Ze namen de benen en iets na 10.00 uur werd groot alarm geslagen. Er werd zelfs een politiehelikopter ingezet.Ook zochten agenten per fiets, auto en motor naar de twee kinderen. Via Burgernet deed de politie aan buurtbewoners een oproep om mee te zoeken. Ook werden buurtapp-groepen ingezet.Na ongeveer een halfuur werden de kinderen gevonden. Ze zijn inmiddels herenigd met hun ouders. "Iedereen die meezocht of op een andere manier ondersteunde, bedankt voor de hulp", schrijft de politie van Stichtse Vecht op Facebook.