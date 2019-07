Safarifotoserie met dode beesten leiden tot ontslag Franse supermarktbazen

De filiaalhouders van een Franse supermarkt zullen zich nog weleens achter de oren krabben waarom ze in hemelsnaam foto's van hun safari openbaar hebben gemaakt.Op de foto's poseert het echtpaar met geweren bij gedode leeuwen, luipaarden, nijlpaarden en antilopen. Dat leidde tot woedende reacties van internetters.Supermarktketen Super U heeft afstand genomen van de filiaalhouders. In een persverklaring liet de directie weten dat de foto's, ook al zijn ze privé, 'volkomen in strijd zijn met de waarden van Super U' en dat de filiaalhouders per direct zijn opgestapt.Het ondernemersechtpaar is eigenaar van veel terreinen in de buurt. Ze kregen vorig jaar een vergunning om een vestiging van McDonald's te openen, naast de parkeerplaats van de Super U in Arbresle.