App seksspeeltje vertelt hoeveel calorieën je verbrandt tijdens masturberen

Een Amerikaanse producent van seksspeeltjes heeft een eerste ‘fitbit’-variant op de markt gebracht. Via een app kunnen vrouwen bijhouden hoeveel calorieën ze verbranden tijdens hun pleziertje. En het programma geeft hun prestatie meer punten als ze luider zijn.



Zalo USA, een Amerikaanse merk van seksspeeltjes, pakt uit met een primeur. Ze hebben een eigen fitbit-app gelanceerd die compatibel is met drie van hun speeltjes. Het programma houdt bij hoeveel calorieën vrouwen verbruiken terwijl ze masturberen. Bovendien kent het programma elke ‘sessie’ ook punten toe op basis van de stand waarop de toestellen worden gezet en het aantal decibels dat de vrouw tijdens het pleziertje produceert. Aan de hand van de Z-score kunnen gebruikers dan nagaan hoe intens hun masturbatie was.



Om het aantal verbruikte calorieën te berekenen, baseert de app zich op een onderzoek dat stelt dat vrouwen 3,6 calorieën per minuut verbranden tijdens seks, inclusief voorspel en climax. Het merk ging dat zelf na bij 218 vrouwen en kwam uit op een resultaat van 6 calorieën per minuut. Zalo houdt voor het uiteindelijke resultaat rekening met de stand van de vibrator. Hoe hoger die is, hoe meer calorieën er worden geteld, omdat de makers ervan uitgaan dat de hartslag van de vrouw dan hoger ligt.



Om het juiste aantal te berekenen, moet de app uiteraard weten wanneer de persoon begint en eindigt met masturberen. Daarom zijn de speeltjes uitgerust met een systeem dat voelt wanneer de vibraties stoppen, waarna de app zijn sessie automatisch afsluit. Dankzij het programma is het ook mogelijk om de vibrators vanop afstand te bedienen, zodat iemand anders de bewegingen en intensiteit van de speeltjes kan bepalen.

11-07-2019 17:51:15 Mamsie

Haha, hier word ik nu echt vrolijk van, van deze onzin!

Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd!

11-07-2019 17:51:49 De Paus

S Een goede methode om op een prettige manier af te slanken.

11-07-2019 18:02:20 HHWB

T S Dat wil je ook weten als je met seks bezig bent...

11-07-2019 18:06:43 zekerlezen

Wat een gezeur alweer.

11-07-2019 18:16:07 stora

@HHWB , Dan wordt je zo'n figuur die tijdens de sex de hele tijd op de app kijkt. Nee dat is romantisch

