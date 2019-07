Werknemers moeten smartphone ELKE dag inleveren

We mogen gerust schrijven dat vrijwel iedereen tegenwoordig verknocht is aan zijn of haar smartphone. Thuis, op straat of op café, het is doodnormaal om dan je smartphone boven te halen. Maar hoe zit dat op de werkvloer? Eén baas heeft alvast dé oplossing gevonden.



Uit een rondvraag van RSVPLive blijkt dat een zekere meneer O’Shaugnessy geen mensen aanneemt die niet bereid zijn om hun smartphone in te leveren als ze aan hun werkdag beginnen.



Hij nam de maatregel nadat hij zag hoe werknemers verslaafd waren geraakt aan sociale media op hun gsm’s. “Sommige werknemers kregen een meltdown toen ze op het werk verschenen en te horen kregen dat ze hun smartphone moesten afgeven”, zei de baas aan The Times. “Anderen vonden het dan weer een schending van hun mensenrechten. Ze hadden precies wat last van verlatingsangst”, grapt de man. Toen we deze maatregel nog niet hadden, zaten mensen vaak tijdens vergaderingen op sociale media. Dit is nu niet meer het geval.”

10-07-2019 21:23:40 Mamsie

Een verregaande maatregel maar het zal nodig geweest zijn.

10-07-2019 21:29:27 venzje

Goh, en dan te bedenken dat ik de enige van mijn collega's ben zónder telefoon van de zaak. (En zonder auto van de zaak.)



Laatste edit 10-07-2019 21:31

10-07-2019 21:39:59 zekerlezen

Lijkt wel een gestapocontrole, de tering.

10-07-2019 23:13:47 Heusdenaar

Ook ik laat niet toe dat er smartphones op de tafels verschijnen tijdens de vergaderingen of tijdens een project dat in groepsverband moet gebeuren want ik erger me kapot aan mensen die alleen maar met hun mobiel bezig zijn terwijl ze in een groep zitten. Bij taken waar iedereen voor zich verantwoordeljk is zijn er een aantal collega's die wel met een smartphone mogen spelen of op hun laptops op socialmedia mogen maar er zijn er ook bij die het zeker niet mogen. Ik kan die baas wel begrijpen

11-07-2019 00:27:47 Emmo

@zekerlezen : De Gestapo was anders een best goede werkgever voor trouwe werknemers

11-07-2019 00:39:06 botte bijl

je hoeft hem helemaal niet in te leveren. je mag dat ding ook thuislaten

