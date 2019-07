Verzorgers vrezen voor leven van wereldberoemde obesitasaap Uncle Fatty

Medewerkers van een dierenopvang in de Thaise hoofdstad Bangkok vrezen voor het leven van Uncle Fatty: een 20-jarige langstaart makaak die al jaren last heeft van obesitas. De minstens 27 kilo wegende primaat werd door zijn omvang en foto's die toeristen op sociale media plaatsten wereldberoemd. Volgens de opvang is het gigantische dier al vier maanden spoorloos. Ingeschakelde artsen stellen dat de aap vrijwel zeker is overleden aan zijn extreme eetlust.Uncle Fatty leefde tot 2017 op een markt in de plaats Bang Khun Thian ten zuiden van Bangkok waar de in het wild levende aap door kooplui en toeristen werd vertroeteld met voor hem ongeschikte voedingsmiddelen en calorierijke dorstlessers. Het gevolg daarvan was dat de makaak, die al snel de bijnaam ‘volle oom’ kreeg, uiteindelijk drie keer zwaarder werd dan een doorsnee exemplaar. Uiteindelijk werd het dier door de dierenbescherming overgebracht naar een opvang waar de tot enorme proporties uitgegroeide primaat werd onderworpen aan een streng regime.In het begin viel de aap dankzij een uitgekiend dieet en meer beweging ettelijke kilo's af, maar al snel was hij weer terug op zijn oude gewicht. Dat kwam volgens de opvang door meerdere factoren. Uncle Fatty kreeg nog steeds voedsel toegestopt van medewerkers en bezoekers die medelijden met hem hadden. Verder bleek de altijd hongerige aap om de haverklap eten van soortgenoten te stelen. De laatste keer dat de obesitasaap werd gezien, was hij weer terug op zijn oorspronkelijke aantal kilo's: net geen 30 kilo schoon aan de haak. Te zwaar om hem weer terug te zetten in de vrije natuur.De opvang waar de aap de afgelopen twee jaar woonde - de We Love Monkey Club - had Uncle Fatty best willen terugzetten in zijn oorspronkelijke leefgebied bij Bang Khun Thian. Maar dan alleen als hij vermagerd was. ,,Met zijn ongezonde omvang was de al wat oudere, behoorlijk lui aangelegde aap waarschijnlijk door roofdieren om het leven gebracht’’, aldus directeur Kavinaphat Mongkoltechachat in Thaise media. ,,En als hij niet is gedood, zal hij voor bijna 100 procent zeker aan zijn omvang zijn bezweken.’’Volgens Mongkoltechachat was Unlce Fatty met zijn hoge leeftijd al ouder dan makaken meestal worden. ,,Hij zat al in reservetijd. En de laatste maanden begon hij geheel tegen zijn gewoonte in steeds minder te eten. Dierenartsen die we raadpleegden zeggen dat dat gedrag een voorbode op zijn overlijden is geweest. Uncle Fatty zal dus een natuurlijke en eenzame dood zijn gestorven. Dat laatste is overigens normaal omdat apen het liefste in isolement overlijden, zonder soortgenoten in de buurt.’’ Omdat zoektochten naar zijn lichaam niets opleverden, blijkt de opvang tegen beter weten in naar hem uitkijken. ,,We blijven hoop houden, maar vrezen het ergste.’’