Zijn trouwring valt in een rioolputje… Maar dan gaat hij tot het uiterste!

Eammon Ashton Atkinson is zijn naam. En de 32-jarige tv-presentator had een klein probleempje…Tijdens een avondje uit in Clapham (nabij Londen) was Eammon naar goeie gewoonte aan zijn trouwring aan het prutsen. Een slechte gewoonte die hij nu mogelijks afgeleerd heeft.De ring belandde namelijk in een rioolputje. Eerst probeerde hij nog met de hulp van een koevoet, die hij snel was gaan kopen, de trouwring uit het putje te vissen. Maar dat lukte helaas niet.Het lokale bestuur kon hem pas de volgende dag helpen, maar gelukkig passeerde er toevallig een brandweerwagen die na een oproep terug op weg was naar de kazerne. ‘t Rooster werd snel van het putje verwijderd, maar dan begon het echte werk…“Ze gaven me een paar handschoenen waarmee ik door de ‘modder’ kon gaan. Na lang zoeken, vond ik uiteindelijk mijn ring en iedereen applaudisseerde. Mijn man zegt me zo vaak dat ik niet met mijn trouwring mag spelen”, aldus de man.