Vader wil Spider-Man op grafsteen zoontje (4), Disney zegt nee

Disney heeft het in het Britse graafschap Kent helemaal verbruid. De Amerikaanse entertainmentgigant weigert een vader toestemming om een afbeelding van Spider-Man te gebruiken op de grafsteen van zijn 4-jarige zoontje, die eind vorig jaar overleed.Ollie leed aan een ernstige erfelijke stofwisselingsziekte, een dodelijke vorm van leukodystrofie. Hij was enorm fan van Spider-Man. Zijn laatste vakantie was naar Disneyland, een pop van de actieheld lag in zijn ziekenhuisbed en zelfs zijn begrafenis was helemaal in Spider-Man-stijl, schetst de familie in Britse media.Zijn vader wilde de allerlaatste eer aan zijn zoontje geven met een grafsteen, met een afbeelding van Spider-Man, maar kreeg te horen dat hij daarvoor eerst toestemming nodig had van Disney, die het copyright heeft op de superheld.Vader Lloyd had niet gedacht dat dat problemen zou opleveren, totdat hij de reactie van Disney kreeg: heel veel medelevende woorden, maar uiteindelijk wel een glashard 'nee'. Disney wil dat hun karakters 'hun onschuld bewaren'.Vader Lloyd is verbijsterd en verbitterd over de beslissing. "Kinderen zijn alleen maar wat waard voor Disney, zolang ze geld kunnen uitgeven."Sinds het verhaal van Ollie's laatste wens in Britse media is opgedoken, regent het steunbetuigingen voor de familie. Een online petitie om Disney op andere gedachten te brengen, is inmiddels duizenden keren ondertekend.